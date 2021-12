Schleuser-Razzien: Verdächtiger in Ritterhude festgenommen Stand: 08.12.2021 14:51 Uhr Die Polizei ist am frühen Mittwochmorgen bundesweit gegen eine mutmaßliche Schleuserbande vorgegangen. In Ritterhude (Landkreis Osterholz) und in Bremen wurde jeweils ein Verdächtiger verhaftet.

Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei Hannover wurden in insgesamt zehn Bundesländern Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Mehr als 1.000 Beamte waren im Einsatz. In Niedersachsen gab es unter anderem in Ritterhude Durchsuchungen.

Festnahmen in Ritterhude und Bremen

Hier klingelten Beamte von Bundespolizei und Zoll gegen 7 Uhr an der Haustür eines mutmaßlichen Schleusers. Der Mann, der einer der Haupttäter sein soll, wurde festgenommen. Welche Rolle er genau spielte, ist noch nicht bekannt. Eine weitere Person konnte im nahegelegenen Bremen verhaftet werden. Außerdem wurde nach Informationen des NDR Niedersachsen eine Logistikfirma in Emstek (Landkreis Cloppenburg) überprüft. Der Schwerpunkt der Aktion lag in Berlin und Brandenburg. Es soll insgesamt 20 Festnahmen gegeben haben.

Nicht-EU-Bürger mit gefälschten Papieren vermittelt

Die Verdächtigen sollen unter anderem mit gefälschten Ausweispapieren Leiharbeitende aus Nicht-EU-Ländern als EU-Bürger ausgegeben und an große deutsche Logistikunternehmen vermittelt haben. Dazu nutzten sie offenbar ein Geflecht aus Leihfirmen auf dem Balkan und in Deutschland. Den Lohn für die Leiharbeiter sollen die mutmaßlichen Schleuser einbehalten haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Berlin wird wegen Banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern, Urkundenfälschung, organisierter Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung ermittelt. Bundesweit rechnet die Bundespolizei mit einem beschlagnahmten Vermögen in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags.

