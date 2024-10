Schlechtes Image und Azubimangel: Offshore-Kongress in Emden Stand: 11.10.2024 09:08 Uhr Unternehmen und Verbände der Offshore-Industrie kommen am Freitag zu einem Kongress nach Emden. Dieser gilt als Krisentreffen einer schwächelnden Branche. Denn die Auftragslage bereitet einigen Sorge.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hat zu dem Treffen geladen. Der Anlass: Immer mehr Großaufträge für Windturbinen und Spezialschiffe gingen nach China. Der Ausbau der Windparks in der Nordsee verlaufe schleppend. Jetzt fehlen der Branche auch noch die Auszubildenden.

Schlechtes Image schreckt Bewerber ab

Nur jeden zweiten Ausbildungsplatz konnten die Unternehmen der deutschen Offshore-Industrie in diesem Jahr besetzen. Das hat eine Umfrage der IG Metall Küste ergeben. Größere und bekanntere Unternehmen finden demnach meist noch genügend Auszubildende, bei den kleineren Firmen bewerbe sich dagegen mitunter niemand. Aus Sicht von IG Metall-Vertreter Stefan Timm ist das Problem hausgemacht. Die Offshore-Branche habe sich ihr negatives Image regelrecht erarbeitet, so Timm. Firmenpleiten wie von Senvion oder Weserwind schreckten junge Bewerber ab. Diese nähmen die Windindustrie derzeit nicht als Zukunftsbranche wahr, sondern als Problembranche.

Ausbildungsinitiative will was verändern

Es gibt allerdings auch Menschen, die das ändern wollen. So haben vier Unternehmen in Emden die Ausbildungsinitiative "Into Green Future" gegründet. Dort werden Elektronikerinnen und Elektroniker ausgebildet mit der Perspektive, später in Windparks oder Biomasse-Kraftwerken zu arbeiten. Laut Initiator Jens Thomas überzeugt die Azubis die Kombination aus fairem Lohn und sinnstiftender Arbeit.

