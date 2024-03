Stand: 20.03.2024 09:45 Uhr Schlangenlinien auf A1: Zeuge verfolgt betrunkenen Autofahrer

Ein Autofahrer hat auf der A1 bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) einen in Schlangenlinien fahrenden Transporter verfolgt und die Polizei alarmiert. Laut Polizei bemerkte der Zeuge die gefährliche Fahrt am Dienstagabend. Bei Hollenstedt im Landkreis Harburg verließ der Transporter die Autobahn und steuerte die dortige Raststätte an. Dort kontrollierte die Autobahnpolizei den 41-jährigen Transporterfahrer und stellte einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille fest. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

