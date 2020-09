Stand: 16.09.2020 15:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schlag gegen Organisierte Kriminalität im Norden

In der Bremen und im niedersächsischen Umland haben Drogenfahnder und Zollbeamte am Mittwochmorgen eine Großrazzia durchgeführt. Wie die Staatsanwaltschaft Bremen und das Zollfahndungsamt Hannover in einer gemeinsamen Mitteilung berichten, durchsuchten mehrere Hundert Ermittler 22 Objekte, unter anderem im niedersächsischen Landkreis Osterholz. Die Maßnahmen richteten sich gegen eine Bande in Bremen, die der Organisierten Kriminalität zuzuordnen sei, wie es hieß. Die Beamten nahmen sechs Personen fest, gegen die Haftbefehle vorlagen. Zudem beschlagnahmten sie Bargeld im fünfstelligen Bereich, größere Mengen an Drogen, Computer, Mobiltelefone, Waffen, Munition, Kraftfahrzeuge und andere Beweismittel. Die Untersuchungen dauern an.

