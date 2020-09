Stand: 11.09.2020 15:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schlafwandler sorgt für Polizeieinsatz

In Bremerhaven hat ein Schlafwandler für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 57-Jährige hatte sich in der Nacht zu Freitag selbst aus seiner eigenen Wohnung ausgesperrt. Als er versuchte die Tür zu öffnen, wurden seine Nachbarn hellhörig und alarmierten die Polizei, weil sie einen Einbrecher vermuteten. Als die Beamten eintrafen, klärte der Mann die Lage auf: Er erzählte, dass er im Schlaf die Wohnung verlassen und hinter sich die Haustür zugemacht habe. Als er aufwachte, habe er vergeblich versucht, die Tür aufzubrechen. Die Beamten halfen ihm aus seiner "misslichen Lage", wie es in einer Mitteilung vom Freitag hieß. Dem Mann sei der Zugang zu seiner Wohnung ermöglicht worden und "er und die Anwohner konnten weiterschlafen".

