Schlägerei zwischen Fußball-Fans: Polizeieinsatz in Delmenhorst Stand: 08.12.2024 12:26 Uhr Am Samstagabend hat eine Auseinandersetzung zwischen Fußball-Fans am Bahnhof in Delmenhorst für einen Polizeieinsatz gesorgt. Laut Polizei gingen gegen 19.40 Uhr mehrere Notrufe ein.

Die Anrufer hätten berichtet, dass etwa 30 Menschen auf dem Bahnhofsvorplatz aufeinander einschlagen und sich mit Gegenständen bewerfen würden. Noch bevor die Polizei am Bahnhof ankam, seien die Beteiligten in verschiedene Richtungen geflohen. Eine Gruppe stellten die Beamten am Bahnsteig der Gleise 2 und 3. Den Angaben zufolge musste der gesamte Bahnverkehr sicherheitshalber vorübergehend gestoppt werden.

Videos 3 Min Fußball-Gipfel: Wie kann Fan-Gewalt bekämpft werden? Die Vereine wollen mit der Polizei ein Konzept erarbeiten. Kevin Komolka von der Gewerkschaft der Polizei im Gespräch. (06.12.2023) 3 Min

Männer haben Zahnschutz dabei

Die Polizei stellte die Personalien von 18 männlichen Personen im Alter von 17 bis 34 Jahren fest - allesamt Anhänger von befreundeten Fußballvereinen aus Emden und Meppen. Den Angaben zufolge hätten sie zum Teil Utensilien zur Vermummung sowie Zahnschutz bei sich getragen. Die Kontrollierten hätten angegeben, sich gemeinsam das Auswärtsspiel von Kickers Emden bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen angeschaut und auf dem Rückweg Halt auf dem Delmenhorster Weihnachtsmarkt gemacht zu haben. Am Bahnhof seien sie dann von rund 20 vermummten Personen angegriffen worden.

Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs

Die Polizei ermittelt nun sowohl gegen die 18 kontrollierten Männer als auch die unbekannten Mitglieder der anderen Gruppe wegen schweren Landfriedensbruchs. Die Beamten vermuten, dass es sich bei der anderen Gruppe um Anhänger eines rivalisierenden Fußballvereins handelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich per E-Mail an pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de oder unter der Telefonnummer (04221) 155 91 04 zu melden.