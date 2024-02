Stand: 12.02.2024 09:21 Uhr Schlägerei mit 30 Menschen sorgt für Großeinsatz der Polizei

Im ostfriesischen Norden (Landkreis Aurich) ist es am späten Freitagabend zu einer Schlägerei mit mehreren Personen gekommen. Mehrere Beteiligte wurden leicht verletzt, acht mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Insgesamt hätten sich bis zu 30 Menschen an dem Streit beteiligt. Die Auseinandersetzung erfolgte demnach zum größten Teil auf einer Straße. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Weil die Lage unübersichtlich war, wurden Polizeikräfte aus ganz Ostfriesland zusammengezogen. Ihnen gelang es den Angaben zufolge schließlich, die Situation zu beruhigen. Die Hintergründe der Schlägerei sind laut Polizei noch unklar. Gegen mehrere Beteiligte wurden Strafverfahren eingeleitet.

