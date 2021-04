Schläge gegen den Kopf? Ermittlungen gegen Polizisten Stand: 23.04.2021 14:30 Uhr Im Landkreis Cuxhaven ermittelt die Polizei gegen einen eigenen Beamten. Der beschuldigte 38-Jährige soll einen Mann mehrfach geschlagen und so schwer verletzt haben, dass er ins Krankenhaus musste.

Der Vorfall soll sich bereits am Dienstag ereignet haben. Das berichtet der NDR in Niedersachsen. Demnach hatte sich ein 34-Jähriger mit einem anderen Menschen geprügelt und diesen schwerer verletzt. Nach kurzer Flucht konnte er von der Polizei wenig später festgenommen werden. Der beschuldigte Hauptkommissar soll den 34-Jährigen dabei überrumpelt, am Boden fixiert und gegen den Kopf geschlagen haben. Mehrere Passanten haben diese Szenen offenbar gefilmt und im Internet verbreitet.

Schlag ins Gesicht

Im Anschluss soll der Konflikt dann noch weiter eskaliert sein: Weil der Festgenommene auf die Beamten betrunken wirkte, sollte er deshalb noch mit zur Polizei zur Blutprobe. Im Dienstgebäude wehrte er sich dann wieder. Der bereits auffällig gewordenen Hauptkommissar soll ihm darauf ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann wurde dabei offenbar so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Kollegen des Polizisten meldeten den Vorfall darauf bei ihren Vorgesetzten.

Innenministerium ermittelt

Das Innenministerium ist über den Fall informiert. Gegen den Hauptkommissar wird wegen Körperverletzung im Amt ermittelt. Zudem wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

