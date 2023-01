Stand: 23.01.2023 13:35 Uhr Schweinekrise: Schlachthof Essen übernimmt Aufgaben aus MV

Das dänische Unternehmen Danish Crown schließt seinen Zerlegebetrieb im mecklenburgischen Boizenburg. Zumindest ein Teil der Produktion soll zum Schlachthof in Essen (Landkreis Cloppenburg) verlegt werden, kündigte Danish Crown an. Hier sollen die Aktivitäten des Konzerns künftig gebündelt werden. Obwohl in Boizenburg rund 200 Arbeitsplätze wegfallen, sollen in Essen allerdings keine weiteren Arbeitsplätze entstehen, sagte Konzern-Sprecher Jens Hansen. Allenfalls würde einigen der Boizenburger Mitarbeitern angeboten, in Essen weiterzuarbeiten. Auch andere Schlachthöfe hatten in den vergangenen Wochen gemeldet, nur zum Teil ausgelastet zu sein. Hintergrund ist unter anderem, dass weniger Schweinefleisch gegessen und wegen der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland auch weniger exportiert wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.01.2023 | 15:00 Uhr