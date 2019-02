Stand: 01.02.2019 20:39 Uhr

Schlachtarbeiter aus Cloppenburg müssen umziehen von Christina Gerlach

Das Gezerre um Unterkünfte für Werkvertragsarbeiter in der Fleischindustrie in Cloppenburg geht weiter. Gerade erst war ein ehemaliges Hotel in Cloppenburg renoviert worden, nachdem es zuvor als verwahrlost kritisiert worden war. Jetzt reicht es den Eigentümern offenbar: Sie sollen die Reißleine gezogen haben und das Gebäude nicht mehr vermieten. 39 Schlachthelfer müssen demnach ihre Unterkunft räumen. Das sagte Daniela Reim von der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte dem NDR. Die betreffende Cloppenburger Immobilienfirma, Verwalterin und Eigentümerin des Gebäudes, wollte die Kündigung weder dementieren noch bestätigen. Kein Kommentar, hieß es auf NDR Anfrage.

Räumung von Schlachtarbeiter-Unterkunft Niedersachsen 18.00 - 01.02.2019 18:00 Uhr Autor/in: Carolin Gerlach Die Schlachtarbeiter-Unterkunft in Cloppenburg soll geräumt werden. 39 Osteuropäer müssen umziehen. Erst vor wenigen Tagen war der NDR bei einer öffentlichen Begehung ausgeschlossen worden.







Negativschlagzeilen nach Pressetermin

Womöglich ist die Entwicklung auf die Negativschlagzeilen nach einem Pressetermin am Dienstag in dem Gebäude zurückzuführen. Die Stadt wollte als zuständige Kontroll-Instanz zeigen, dass sich die Unterkunft sich in einem guten Zustand befindet. Die Unterkunft war zuvor wegen ihres desolaten Zustands in die Schlagzeilen geraten. In dem ehemaligen Hotel gab es fünf Monate lang weder Heizung noch warmes Wasser. Ein Schlachthofmitarbeiter aus Rumänien, der Ende vergangenen Jahres an Tuberkulose (TBC) gestorben war, wohnte auch in der Unterkunft.

Hausverbot für den NDR

Bei der Besichtigung hatte Hermann Asbree vom Bauamt der Stadt die frisch renovierte Unterkunft noch gelobt und als "für Werkvertragsarbeiter akzeptabel" bezeichnet. In das Gebäude nahmen die Vertreter der Stadt aber nur die örtlichen Zeitungen mit, der NDR bekam Hausverbot. Die Begründung zuerst: Das Fernsehteam sei nicht angemeldet. Dann hieß es, das sei den Bewohnern nicht zuzumuten. Im Gegensatz zu den Zeitungskollegen hatte der NDR allerdings keine Einladung bekommen, konnte sich demzufolge auch nicht anmelden. Von 37 Bewohnern, die das Klingelschild ausweist und deren Privatsphäre der Stadt so wichtig schien, waren auch nur zwei anwesend.

Zahlreiche Mängel auch nach der Renovierung

Nicht nur das Hausverbot hatte für Schlagzeilen gesorgt. Auch der Zustand des Gebäudes, selbst nach der Renovierung, sorgte für Kritik. "Ausbeutung in Cloppenburg?" titelte die Nordwestzeitung ihren Bericht über den "Besuch einer frisch getünchten Werksarbeiterunterkunft". Der Reporter zählt zahlreiche Mängel auf, unter anderem im Bereich Brandschutz.

Seit 2009 Unterkunft für Schlachthelfer

Detlef Kolde, SPD-Kreistagsabgeordneter im Landkreis Cloppenburg, kennt das Gebäude schon lange, hat es sich 2013 das erste Mal von Innen angesehen: "Billigbetten, nicht passende, verschlissene Matratzen, Schimmel, verrostete Leitungen", zählt auf. Nach NDR Informationen wurden die ersten Schlachthelfer schon 2009 in dem ehemaligen Hotel untergebracht. Trotzdem wurde die Nutzungsänderung erst sechs Jahre später beantragt.

270 Euro Miete - pro Bett

An der Klingel stehen 37 Namen, 39 Bewohner sind offiziell gemeldet. Sie sind zwischen 18 und 57 Jahren alt. Seit 2014 wurden 360 Personen an- und umgemeldet. Detlef Kolde erklärt die hohe Fluktuation damit, dass viele Schlachthelfer offenbar erst mal ausprobiert werden. Hauptmieter soll ein Subunternehmer sein, der den Osteuropäern nicht nur die Arbeit in den Schlachtbetrieben, sondern auch die Unterkunft vermittelt. Ein gängiges Modell. Das heißt aber oft: Wer den Job verliert, muss auch die Unterkunft räumen. Laut einem Mietvertrag, der dem NDR vorliegt, musst jeder Schlachthelfer in dem Ex-Hotel 270 Euro Miete pro Monat zahlen. Pro Bett. Nicht pro Zimmer. Gesamtmiete: Rund 10.000 Euro. Ein lukratives Geschäft.

Grüne sorgen sich um Sorgfalt der städtischen Kontrollen

Hermann Asbree vom städtischen Bauamt sagt, er habe das Gebäude mehrfach kontrolliert. Aber die Stadt reagierte erst, nachdem Daniela Reim, die Beraterin der Werkvertragsarbeiter, hartnäckig darauf aufmerksam machte, dass die Heizung in dem heruntergekommenen Gebäude schon fünf Monate ausgefallen war, es also auch kein warmes Wasser gab. Die Cloppenburger Grünen nehmen das zum Anlass, Bürgermeister Wolfgang Wiese (CDU) nach der Sorgfalt der städtischen Kontrollen zu fragen. Und im Kreistag soll das Hausverbot für Daniela Reim Thema werden, sagt Irmtraud Kannen von den Grünen. Sie haben den Antrag gestellt, dass den Beraterinnen der Osteuropäer der Rücken gestärkt wird. Cloppenburgs Bürgermeister Wiese will sich erst kommende Woche äußern.

Schlachtarbeiter sollen außerhalb der Stadt unterkommen

Die Bewohner des Gebäudes sollen jetzt nach Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) umgesiedelt werden, in eine andere Schlachtarbeiterunterkunft, die auf einem ehemaligen Fliegerhorst liegt. Leider sehr weit außerhalb, bedauert SPD-Kreistagsmitglied Detlef Kolde. Wünschenswert wäre es aus seiner Sicht gewesen, dass die Werkvertragsarbeiter in der Stadt bleiben, allerdings in einer Unterkunft, in der sie sich wohl fühlen und nicht in einem Gebäude, das nur "für Werkvertragsarbeiter akzeptabel" ist.

