Schimmel in Kita: Kinder sollen zurück in Container

Nach dem Fall von Schimmel in einer Kindertagesstätte in Schortens im Landkreis Friesland sollen ab August wieder Kinder in den Containern betreut werden. Darüber hat die Stadt die Bürger am Montagabend informiert. Demnach sollen Fachleute die Räume sanieren. Der Wunsch vieler Eltern, die Container auszutauschen, wurde vom Rat abgelehnt. Das sei zu teuer, so Schortens' Bürgermeister Gerhard Böhling (parteilos). Mitte Mai waren die Kita-Container wegen massiven Schimmelbefalls geschlossen worden.

