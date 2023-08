Schildkröte wandert wegen Beziehungsstress zur Autobahn Stand: 05.08.2023 17:10 Uhr Überraschende Wendung im Fall der auf der A1 aufgegriffenen Schildkröte: Die Polizei hatte vermutet, diese sei ausgesetzt worden. Die Besitzerin sagt: Schildkröte "Kalle" hat Stress mit der Partnerin.

Demnach sei "Kalle" nicht ausgesetzt worden, vielmehr habe die Schildkröte "Beziehungsprobleme" und suche daher immer wieder das Weite, erklärte die Halterin aus Groß Ippener im Landkreis Oldenburg am Samstag gegenüber der Polizei. Allerdings sei Kalle bei früheren Ausflügen immer in der Nähe des Hauses geblieben, bis zur Autobahn 1 habe das Tier es noch nie geschafft. Die Polizei teilte am Samstag mit, man sei mit der Besitzerin übereingekommen, dass derlei Ausflüge in Zukunft zu verhindern seien.

Schildkröte vom Beschleunigungsstreifen gerettet

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn hatten am Freitagnachmittag eine Schildkröte von der Autobahn gerettet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hat das 20 Zentimeter lange Tier auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Groß Ippener zur Autobahn 1 wenige Kilometer von Bremen entfernt gesessen. Die Beamten brachten die Schildkröte zunächst zu einer Wildauffangstation, bis sich am Samstag die Besitzerin mit den Beamten in Verbindung setzte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.08.2023 | 20:00 Uhr