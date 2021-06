Stand: 04.06.2021 12:17 Uhr Schiff prallt auf der Hunte gegen Eisenbahnbrücke

Auf dem Fluss Hunte ist am Donnerstagabend ein Binnenschiff mit der Eisenbahnbrücke Elsfleth-Ohrt (Landkreis Wesermarsch) kollidiert, wie die Wasserschutzpolizei meldete. Das Schiff war demnach gegen 20 Uhr von Oldenburg kommend in Richtung Weser unterwegs, als es bei Berne mit dem Aufbau gegen die Unterkonstruktion der Brücke schlug. Das Ruderhaus wurde komplett abgerissen und einige Teile blieben an der Brücke hängen. Verletzt wurde niemand. Die Brücke blieb unbeschädigt. Der Schiffsverkehr in der betroffenen Durchfahrt wurde durch die Verkehrszentrale Bremen bis 10.30 Uhr am Freitagmorgen gesperrt. Der Bahnverkehr zwischen Elsfleth und Berne musste nicht eingestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

