Stand: 31.10.2023 19:42 Uhr Schiff läuft nahe Weserinsel Harriersand auf Grund

Vor der Weserinsel Harriersand hat sich am Montagabend ein Schiffsunfall ereignet. Wie die Wasserschutzpolizei in Brake am Dienstagabend mitteilte, lief im nördlichen Bereich der Insel ein Seeschiff auf Grund, das zuvor in Brake Ladung gelöscht hatte und leer nach Hamburg fahren sollte. Bereits kurz nach dem Ablegen bemerkte der 35-jährige Kapitän laut Wasserschutzpolizei, dass das Ruder des Schiffes sich nicht mehr verstellen ließ und das Schiff drohte, auf die Insel Harriersand aufzulaufen. Trotz sofortiger Gegenmaßnahmen habe er nicht verhindern können, dass der Bug des Schiffes am Ufer aufkam und dort im Schlick steckenblieb. Schleppern gelangt es, das 85 Meter lange Schiff zu befreien und zurück an die Pier des Hafens zu schleppen. Hinweise auf menschliches Versagen ergaben die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei nicht. Weil das Schiff den Grund berührt hatte und möglicherweise am Rumpf beschädigt wurde, muss es zunächst im Hafen bleiben. Betriebsstoffe sind bei dem Unfall nicht ausgetreten, eine Gefahr für die Umwelt bestehe nicht, so die Wasserschutzpolizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt