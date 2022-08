Schiefer Turm von Bremerhaven: Rückbau könnte heute starten Stand: 22.08.2022 06:00 Uhr Der einsturzgefährdete Leuchtturm in Bremerhaven soll demontiert und mit der Mole neu aufgebaut werden. Wohl schon heute soll der Rückbau starten, teilte die Hafengesellschaft Bremenports mit.

Bis dahin sollen Messungen und Aufnahmen ausgewertet werden. Mithilfe eines virtuellen Modells soll geklärt werden, ob sich die Kuppel des Turms unbeschadet vom Mauerwerk lösen lässt, sagte Bremenports-Sprecher Holger Bruns am Sonntag. Ziel sei es, den Turm mit dem Neubau der Mole ebenfalls neu aufzubauen. "Bremerhaven bekommt den Turm zurück", so Bruns.

Turm kann immer noch umstürzen

Bremens Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) sagte, sie hoffe, dass der Abbau bis Ende nächster Woche abgeschlossen ist, wie "buten und binnen" berichtet. Unwägbarkeiten bleiben - insbesondere was die Standfestigkeit des Turms betrifft: Auch nach der provisorischen Sicherung könne es immer noch passieren, dass der Turm umstürzt, sagte Bruns. Anzeichen für eine Verschärfung der Lage gebe es aber bislang nicht, hieß es am Sonntag.

Provisorische Sicherung am Sonnabend

Am Sonnabend war ein Schwimmponton mit Heuauflage neben den Turm bugsiert worden. So soll ein mögliches Versinken des Turms in die Fahrrinne der Weser verhindert werden. Der Leuchtturm steht auf der Nordmole an der Einfahrt zum Fischereihafen in Bremerhaven. 1914 wurde er laut Stadt in Betrieb genommen, seit 2001 steht er unter Denkmalschutz. Die Nordmole ist Eigentum des Landes Bremen, der Turm mit seinem aktiven Leuchtfeuer gehört der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Hafenbetreiber: Holzpfähle gaben wohl nach

Die Mole war in der Nacht zu Donnerstag abgesackt. Dies habe man nicht vorhergesehen, sagte Robert Howe, der Geschäftsführer von Bremenports. "Gleichwohl wussten wir seit einigen Jahren schon, dass die Standsicherheit der Mole und damit natürlich auch die Standsicherheit des Turms gefährdet ist." Die Mole und der Molenkopf, auf dem der Turm steht, seien auf Holzpfählen gebaut. Untersuchungen zeigten, dass diese unter der Mole abgängig gewesen seien. Deswegen war die Mole für Besucherinnen und Besucher gesperrt. Da aber der Molenkopf einst zusätzlich mit Spundwänden abgesichert wurde, ließen sich die Holzpfähle dort nicht untersuchen, erklärte Howe. Bei Niedrigwasser hätten die Pfähle dort nun offenbar versagt.

