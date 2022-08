Schiefer Turm in Bremerhaven: Kran soll Kuppel am Abend heben Stand: 24.08.2022 18:03 Uhr Nach tagelangen Vorarbeiten soll es heute Abend soweit sein: Ein Kran soll die Kuppel des denkmalgeschützten schiefen Turms in Bremerhaven herab heben. Drei Lastgurte sollen sie sichern.

Wie ein Sprecher des Hafenbetreibers Bremenports sagte, wiegt die Kuppel des Turms etwa fünf Tonnen. Während ihres Transports zum Boden soll sie durch drei Lastgurte gesichert werden. Noch ist unklar, wann die Kuppel weggebracht wird, nachdem sie abgenommen wurde.

Auch das Außengeländer und das Leuchtfeuer sollen vom Turm runter

Fachleute hatten am Dienstag damit begonnen, die denkmalgeschützte Kuppel vom einsturzgefährdeten Leuchtturm in Bremerhaven zu trennen - und etwa die Hälfte des Umfangs von neun Metern geschafft. Gerettet werden sollen nach Angaben des Hafenbetreibers Bremenports auch das Außengeländer und das Leuchtfeuer. Sie sollen zusammen mit der Kuppel beim Neubau wiederverwendet werden.

VIDEO: Schiefer Turm in Bremerhaven soll durchtrennt werden (23.08.2022) (1 Min)

Schiefer Turm in Bremerhaven könnte in Ponton gestürzt werden

Seit Dienstagmorgen ist in Bremerhaven ein sogenannter Wasserstrahlschneider im Einsatz. Mit der Spezialtechnik wird der Stahl der Kuppel vom Mauerwerk des Turms getrennt. Das Gerät steht auf Schienen, die am Turm angebracht wurden. Nach Angaben des Sprechers von Bremenports soll der Rest des steinernen Bauwerks nach Abschluss der Arbeiten kontrolliert in einen Schwimmponton mit Strohauflage gestürzt werden - sobald Kuppel, Geländer und Leuchtfeuer geborgen sind. Das ist aber offenbar noch nicht abschließend geklärt. Die zweite Möglichkeit wäre, den Turm abzutragen.

Videos 1 Min Bremerhaven bangt um Wahrzeichen (23.08.2022) Am vergangenen Donnerstag war die Nordmole mitsamt dem Turm abgesackt. Jetzt wird zunächst versucht die Kuppel zu retten. 1 Min

Vorbereitungen an der Nordmole in Bremerhaven laufen seit Montag

Bereits am Montag waren zwei Kräne an der Mole im Einsatz: Ein erster, kleinerer, besetzt mit zwei Mann, fuhr am Morgen dicht an die Kuppel des Wahrzeichens heran. Die Männer untersuchten die Kuppel vom Kran aus. Es folgte ein zweiter Kran mit längerem Arm. Auch an ihm war ein Korb befestigt. Die zwei Arbeiter untersuchten Turm, Kuppel sowie den abgesicherten Bereich um das Wahrzeichen herum. Anschließend wurden Leinen von der Spitze der Kuppel zum Boden gespannt.

"Bremerhaven bekommt den Turm zurück"

Als Vorlage für den geplanten Wiederaufbau haben Experten am Wochenende mithilfe einer Drohne 3D-Aufnahmen vom Turm gemacht. Mithilfe dieser Bilder soll der Turm im Zuge des Neubaus der Mole originalgetreu wieder aufgebaut werden. "Bremerhaven bekommt den Turm zurück", sagte Bruns.

Leuchtfeuer seit 1914 in Betrieb

Der Leuchtturm steht auf der Nordmole an der Einfahrt zum Fischereihafen in Bremerhaven. 1914 wurde er laut Stadt in Betrieb genommen, seit 2001 steht er unter Denkmalschutz. Die Nordmole ist Eigentum des Landes Bremen, der Turm mit seinem aktiven Leuchtfeuer gehört der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Die Mole war in der Nacht zu Donnerstag abgesackt.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 24.08.2022 | 19:30 Uhr