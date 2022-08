Schiefer Turm in Bremerhaven: Bergung der Kuppel vorbereitet Stand: 22.08.2022 21:24 Uhr Der einsturzgefährdete Leuchtturm in Bremerhaven soll demontiert und mit der Mole neu aufgebaut werden. Am Montag wurde die Kuppel für ihre Bergung vorbereitet.

Nach Informationen von Radio Bremen gestalteten sich die vorbereitenden Arbeiten offenbar schwieriger als gedacht. Am Dienstag nun wollen Fachleute versuchen, die rote Kuppel mit einem Wasserstrahl unter hohem Druck zu lösen. Dazu wird am Turm eine Schiene unter der Kuppel verlegt, auf der Wasserstrahler montiert werden. Auf einen genauen Zeitplan wollte sich der Sprecher der Hafengesellschaft Bremenports, Holger Bruns, nicht festlegen. Das Verfahren mit dem Wasserstrahl sei zwar erprobt, aber noch nicht an einem schief stehenden Gebäudeteil getestet worden. Man hoffe, dass es gelingt, sagte Bruns. Sobald die denkmalgeschützte Kuppel gelöst ist, solle sie von Kränen abgehoben und gesichert werden. Anschließend könne der Abbau des Backsteinturms beginnen.

VIDEO: Schiefer Turm von Bremerhaven: Abbau startet mit der Kuppel (22.08.2022) (2 Min)

Vorbereitungen an der Nordmole in Bremerhaven laufen seit Montagmorgen

Zwei Kräne waren am Montag im Einsatz: Ein erster, kleinerer, besetzt mit zwei Mann, fuhr am Morgen dicht an die Kuppel des Wahrzeichens heran. Die Männer untersuchten die Kuppel vom Kran aus. Es folgte ein zweiter Kran mit längerem Arm. Auch an ihm war ein Korb befestigt. Die zwei Arbeiter untersuchten Turm, Kuppel sowie den abgesicherten Bereich um das Wahrzeichen herum. Anschließend wurden Leinen von der Spitze der Kuppel zum Boden gespannt.

"Bremerhaven bekommt den Turm zurück"

Als Vorlage für den geplanten Wiederaufbau haben Experten am Wochenende mithilfe einer Drohne 3D-Aufnahmen vom Turm gemacht. Außerdem wurde ein Schwimmponton mit Heuauflage neben den Turm bugsiert. So soll ein mögliches Versinken des Turms in der Fahrrinne der Weser verhindert werden. Ziel sei es, den Turm mit dem Neubau der Mole ebenfalls neu aufzubauen. "Bremerhaven bekommt den Turm zurück", sagte Bruns.

Turm kann immer noch umstürzen

Bremens Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) sagte, sie hoffe, dass der Abbau bis Ende nächster Woche abgeschlossen ist, wie "buten und binnen" berichtet. Unwägbarkeiten bleiben - insbesondere was die Standfestigkeit des Turms betrifft: Auch nach der provisorischen Sicherung könne es immer noch passieren, dass der Turm umstürzt, sagte Bruns. Anzeichen für eine Verschärfung der Lage gebe es aber bislang nicht, hieß es am Sonntag.

Leuchtfeuer seit 1914 in Betrieb

Der Leuchtturm steht auf der Nordmole an der Einfahrt zum Fischereihafen in Bremerhaven. 1914 wurde er laut Stadt in Betrieb genommen, seit 2001 steht er unter Denkmalschutz. Die Nordmole ist Eigentum des Landes Bremen, der Turm mit seinem aktiven Leuchtfeuer gehört der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Hafenbetreiber: Holzpfähle gaben wohl nach

Die Mole war in der Nacht zu Donnerstag abgesackt. Dies habe man nicht vorhergesehen, sagte Robert Howe, der Geschäftsführer von Bremenports. "Gleichwohl wussten wir seit einigen Jahren schon, dass die Standsicherheit der Mole und damit natürlich auch die Standsicherheit des Turms gefährdet ist." Die Mole und der Molenkopf, auf dem der Turm steht, seien auf Holzpfählen gebaut. Untersuchungen zeigten, dass diese unter der Mole abgängig gewesen seien. Deswegen war die Mole für Besucherinnen und Besucher gesperrt. Da aber der Molenkopf einst zusätzlich mit Spundwänden abgesichert wurde, ließen sich die Holzpfähle dort nicht untersuchen, erklärte Howe. Bei Niedrigwasser hätten die Pfähle dort nun offenbar versagt.

