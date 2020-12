Stand: 27.12.2020 09:37 Uhr Scheune mit Landmaschinen in Lutten abgebrannt

Am Sonntag ist in Lutten (Landkreis Vechta) eine Scheune abgebrannt. Nach Angaben der Polizei lagerten in dem 300 Quadratmeter großen Gebäude in Lutten landwirtschaftliche Maschinen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude - unter anderem eine Biogasanlage - übergriffen. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind unbekannt.

