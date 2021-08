Stand: 02.08.2021 18:52 Uhr Scheune in Thedinghausen-Riede abgebrannt

Am Montagmittag sind Feuerwehr und Polizei in Thedinghausen-Riede (Landkreis Verden) zu einem Großeinsatz ausgerückt. Ein 30 Jahre alter Mann hatte ein Feuer auf einem Hof gemeldet. Eine Scheune, in der laut Polizei Fahrzeuge untergestellt waren, brannte nieder. Die Retter verhinderten, dass Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriffen, dessen Dachbalken bereits Feuer gefangen hatten. Ein 80 Jahre alter Bewohner verletzte sich bei ersten Löschversuchen. Rettungskräfte lieferten ihn mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus ein. Freiwillige Feuerwehren aus Morsum, Felde, Achim, Thedinghausen, Dreye, Sudweyhe, Dibbersen, Riede, Verden, und Bahlum waren mit mehr als 140 Kräften vor Ort. Der Schaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich. Das Wohnhaus wurde leicht beschädigt und sei weiterhin bewohnbar.

