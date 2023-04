Stand: 05.04.2023 09:08 Uhr Scheune in Flammen: Feuerwehr kann Wohnhaus retten

Beim Brand einer Scheune in der Nacht zu Mittwoch in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Das Feuer war im Dachstuhl ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Scheune bereits vollständig in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten aber ein Überspringen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Zuvor hatten sich die beiden Hausbewohner selbständig in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die mit Stroh und Arbeitsgeräten gefüllte Scheune brannte komplett nieder.

VIDEO: Brand in Bruchhausen-Vilsen: Wohnhaus von Flammen bedroht (05.04.2023) (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.04.2023 | 09:30 Uhr