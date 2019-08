Stand: 24.08.2019 13:12 Uhr

Scheuer bestätigt neue Schiffe für Havariekommando

Das in Cuxhaven beheimatete Havariekommando für die deutsche Küste soll mit Millioneninvestitionen modernisiert werden. Das hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei einem Besuch im Wahlkreis seines Staatssekretärs Enak Ferlemann (CDU) angekündigt. Zuvor hatten bereits mehrere Zeitungen darüber berichtet. Er wolle die deutsche Küste besser vor Schiffsunfällen schützen, sagte der Minister. Unter anderem sollen zwei Mehrzweckschiffe und zwei Notfallschlepper gebaut werden, bestätigte Ferlemenn gegenüber dem NDR.

Investition von mehr als 400 Millionen Euro denkbar

Die Kosten für jedes dieser Spezialschiffe schätzen Fachleute auf mehr als 100 Millionen Euro. Im Haushalt ist bisher bereits der Ersatz der Mehrzweckschiffe Neuwerk und Scharhörn verankert. Notfallschlepper hingegen werden bisher vom Bundesverkehrsministerium von einer privaten Reederei gechartert. An der Konzeption dieser Schiffe werde bereits gearbeitet. Als Konsequenz aus der Strandung des Frachters "Glory Amsterdam" vor Langeoog sollen vor allem Hubschrauberlandeplattformen an Bord geplant werden, die auch bei Schwerwetter angeflogen werden können. Alle Neubauten sollen mit Flüssiggasantrieb LNG ausgestattet werden und werden bei einem Schiffsunfall vor der deutschen Küste vom Havariekommando in Cuxhaven eingesetzt.

