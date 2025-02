Stand: 28.02.2025 10:53 Uhr "Schau der Besten" in Verden: Das ist die schönste Kuh im Land

In Verden ist am Donnerstag bei der "Schau der Besten" die schönste Kuh gekürt worden. Gewonnen hat "O Katy" aus Warmsen in der Samtgemeinde Uchte (Landkreis Nienburg/Weser). Überzeugt habe ihre "fantastische Ringpräsenz" und die "sehr gute Euterbalance", so der Preisrichter. Nach Angaben des Veranstalters nahmen 160 Tiere der Rassen "Deutsche Holstein" und "Holstein Rotbunt" an dem Wettbewerb teil. Kurz vor der Schau in der Niedersachsenhalle wurden die Tiere noch geschoren und die Euter eingeölt. Der Preisrichter bewertet die Kühe dann in unterschiedlichen Kategorien - beispielsweise die Anzahl der geborenen Kälber und die Milchleistung der Tiere. Der Halter der Siegerin bekommt ein Gemälde seiner Kuh und kann sie und ihre Nachzucht anschließend besser vermarkten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Landwirtschaft