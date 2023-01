Stand: 23.01.2023 15:28 Uhr Sauna in Emsteker Wohnhaus fängt Feuer: Drei Verletzte

Eine brennende Sauna hat am späten Sonntagabend in Emstek (Landkreis Cloppenburg) einen größeren Schaden verursacht. Das Feuer war gegen 22 Uhr ausgebrochen. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Es gelang ihnen zwar, den Brand schnell zu löschen, dennoch waren große Teile des Wohnhauses vorübergehend unbewohnbar. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Drei Bewohner kamen ins Krankenhaus, teils, weil sie geschockt waren und auch, weil der Verdacht bestand, dass sie giftige Rauchgase eingeatmet hatten. Warum die Sauna in Brand geriet, war am Montag noch unklar. Die Polizei schließt einen technischen Defekt nicht aus.

