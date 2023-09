Saubere Sache: Oldenburgs erste Hundewaschanlage Stand: 16.09.2023 08:21 Uhr Von Kurzwäsche bis Vollwaschprogramm: In Oldenburg können Hundebesitzerinnen und- besitzer ihre Vierbeiner ab sofort bequem auswärts waschen. In der ersten Hundewaschanlage der Stadt.

So eine Hundewaschanlage ist nicht gleich für jeden was. Sheltie-Rüde "Happy" macht große Augen, als er hineingeführt wird. Er lässt die Prozedur am Ende aber doch über sich ergehen. Besitzerin Bärbel Damm bekommt im Laufe der Wäsche allerdings einiges an Wasser ab. Dennoch: So eine Waschanlage, das sei auch Wellness für das Frauchen, sagt Hartmut Diers vom Raiffeisenmarkt, der die Anlage betreibt. Zu Hause mache das Waschen ja immer eine Menge Dreck.

Mehrere Waschprogramme für den Vierbeiner

Die Waschanlage befindet sich in Oldenburg in einem Container, der ein wenig an die SB-Filiale einer Bank erinnert. Drinnen befinden sich eine kleine Wanne mit Brause und ein Bedienautomat, an dem das Waschprogramm ausgewählt und mit Karte bezahlt werden kann. Es gibt warmes Wasser, Shampoo und Spülung - sogar mit Floh- und Zeckenschutz. Und selbstverständlich einen Felltrockner.

Nicht jeder Hund findet Wasser toll

Sheltie-Rüde "Happy" ist am Ende des Waschprogramms sauber - und Frauchen Bärbel Damm klitschnass, sie hat quasi mitgeduscht. Jeder Hund reagiere eben anders, sagt Hundewaschanlagenchef Hartmut Diers. Und Bärbel Damms Ehemann Hans findet, "Happy" habe das fürs erste Mal schon gut gemacht.

