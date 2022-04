Stand: 04.04.2022 11:38 Uhr Sattelzug umgekippt: A27 in Richtung Bremen gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall ist die A27 zwischen Walsrode-West und Verden-Ost in Richtung Bremen gesperrt. Ein mit Holz beladener Sattelzug war dort am Montagmorgen ins Schleudern geraten und umgekippt, offenbar wegen eines geplatzten Reifens. Nach Angaben der Polizei wurde der 34-jährige Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Aufräumarbeiten dauern an. Mit einer Freigabe der Strecke werde in den Nachmittagsstunden gerechnet, teilte ein Sprecher mit. Bis dahin wird der Verkehr über die U5 umgeleitet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

