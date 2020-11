Stand: 21.11.2020 09:15 Uhr Sattelzug erfasst Radfahrer - 19-Jähriger in Lebensgefahr

In Oldenburg ist in der Nacht zu Sonnabend ein 19 Jahre alter Radfahrer von einem Sattelzug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 2.30 Uhr den Laster übersehen, als er eine Straße überqueren wollte. Der 19-Jährige wurde frontal erfasst. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

