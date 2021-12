Stand: 16.12.2021 08:55 Uhr Saterland: Mann prallt mit Auto gegen Haus

Ein 19-Jähriger ist am späten Mittwochabend in Saterland (Landkreis Cloppenburg) mit seinem Auto gegen ein Haus gekracht. Der junge Mann verletzte sich dabei leicht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 19-Jährige gegen 22.30 Uhr vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen sei zunächst gegen einen größeren Stein am Fahrbahnrand gestoßen, habe sich daraufhin überschlagen und sei schließlich mit dem Heck gegen das Wohnhaus geprallt. Der 19-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Haus entstand ein erheblicher Schaden. Es sei aber weiterhin bewohnbar, so die Polizei am Donnerstag.

VIDEO: 19-Jähriger prallt mit E-Auto an Hauswand (1 Min)

