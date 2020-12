Stand: 16.12.2020 14:44 Uhr Saterland: 29-Jähriger wegen Mordes angeklagt

Nach dem gewaltsamen Tod eines 51-Jährigen am Ufer der Sagter Ems im Landkreis Cloppenburg hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage wegen Mordes erhoben. Einem 29-Jährigen wird vorgeworfen, den 51-Jährigen im September mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt zu haben. Zwei Tage später hatte ein Spaziergänger den leblosen Körper an dem Flussufer in der Gemeinde Saterland entdeckt. Den Behörden zufolge kannten sich der mutmaßliche Täter und das Opfer. Der Angeklagte ist seit Ende September in Untersuchungshaft. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheidet das Landgericht Oldenburg.

Weitere Informationen Toter in Saterland: Verdächtiger festgenommen Die Polizei hat einen Verdächtigen im Fall des möglicherweise getöteten Mannes im Landkreis Cloppenburg festgenommen. Spaziergänger hatten den leblosen 51-Jährigen gefunden. (28.09.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.12.2020 | 15:30 Uhr