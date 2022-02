Satelliten-Störung: Tausende Windkraftanlagen eingeschränkt Stand: 28.02.2022 19:46 Uhr Tausende Windenergieanlagen in Europa laufen derzeit nur eingeschränkt. Grund ist die Störung eines Satelliten-Netzwerks. Der Dienst fiel offenbar fast zeitgleich mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs aus.

Allein beim Windenergieanlagen-Hersteller Enercon seien rund 5.800 Anlagen betroffen, sagte ein Firmensprecher in Aurich. Seinen Angaben nach laufen die Windräder zwar noch und liefern auch Strom, sie sind aber für eine Überwachung und Steuerung aus der Ferne nicht mehr erreichbar. Normalerweise greift Enercon per Satellit auf Anlagen in entlegenen Gebieten zu, in denen es kein Breitband-Internet gibt. Das sei derzeit nicht möglich, hieß es. Grundsätzlich könnten sich die Anlagen autark und selbstständig regulieren. Sollte jedoch ein Störfall auftreten, müsste Enercon Personal direkt zu den betroffenen Anlagen schicken, um diese zu prüfen.

Störung seit Donnerstag

Die Störung des Satelliten-Netzwerks KA-SAT trat den Angaben zufolge am vergangenen Donnerstag auf. Die genaue Ursache ist noch unklar. Offenbar fielen die Kommunikationsdienste aber nahezu zeitgleich mit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine aus. Derzeit ist unklar, ob auch Anlagen anderer Anbieter betroffen sind. Weil die Anlagen zur kritischen Infrastruktur zählen, hat Enercon den Vorfall an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gemeldet. Ein BSI-Sprecher sagte, dass das Amt im Austausch mit der Bundesnetzagentur stehe und versuche, den Vorfall zu bewerten.

Warnung vor vermehrten Cyberangriffen

Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine und vermehrter Cyberangriffe auf ukrainische Ziele warnen deutsche Sicherheitsbehörden vor möglichen Cyberangriffen auch auf deutsche Behörden und Unternehmen. Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hält Cyberattacken für möglich. Das BSI sprach am Freitag von einer "erhöhten Bedrohungslage für Deutschland".

