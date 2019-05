Stand: 06.05.2019 14:59 Uhr

Sanierung der "Gorch Fock" klappt - wahrscheinlich

Die Elsflether Werft in Wilhelmshaven rechnet damit, das Marine-Schulschiff "Gorch Fock" erfolgreich zu sanieren. Aufsichtsratschef Pieter Wasmuth geht zudem davon aus, dass keine zusätzlichen Kosten anfallen. Das sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Bis Ende Mai solle eine verbindliche Gesamtplanung vorliegen. "Daran arbeiten wir mit Hochdruck", betonte Wasmuth. In der vergangenen Woche hatte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gefordert, dass bis zum Sommer klar sein müsse, ob mit den in Aussicht gestellten 135 Millionen Euro eine Sanierung möglich sei. "Wenn es nicht gelingt, dann wird die 'Gorch Fock' ein Museumsschiff sein", sagte sie.

Ministerium mitverantwortlich an Kostenexplosion

Die Werft saniert die "Gorch Fock" seit Ende 2015. Ursprünglich waren knapp zehn Millionen Euro dafür eingeplant. Weil aber immer mehr Probleme an dem Großsegler entdeckt wurden, wurden die Schätzungen laufend nach oben korrigiert. Bislang sind bereits etwa 70 Millionen Euro ausgegeben worden. Die Werft musste Insolvenz anmelden, die alten Vorstände wurden entlassen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sie wegen Untreue. Außerdem ermittelt sie wegen des Korruptionsverdachts gegen einen Marine-Mitarbeiter. Kürzlich hat das Verteidigungsministerium in einem internen Bericht Vorwürfe des Bundesrechnungshofes bestätigt, wonach das Ministerium mitverantwortlich sein soll für die Kostenexplosion bei der Sanierung der "Gorch Fock".

