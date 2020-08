Stand: 28.08.2020 07:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sandstedt: Frachter läuft auf Weser auf Grund

Auf der Weser im Landkreis Cuxhaven ist ein Frachter auf Grund gelaufen. Das Schiff, das unter portugiesischer Flagge fährt, war am Donnerstagabend in Bremen mit Ziel USA gestartet. Laut Wasserschutzpolizei hat der Frachter Stahl geladen. Warum der Frachter auf Höhe von Sandstedt auf Grund lief und stecken blieb, ist bislang unklar. Schlepper hätten das Schiff bisher nicht frei bekommen. Mit dem nächsten Hochwasser heute Vormittag soll ein neuer Versuch gestartet werden. Laut Wasserschutzpolizei sind die Menschen an Bord unverletzt geblieben, auch seien keine Betriebsstoffe ausgelaufen.

