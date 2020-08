Stand: 04.08.2020 17:34 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sandkrug: Waffen nach Wohnungsbrand gefunden

Ein Arsenal verschiedener Waffen hat die Polizei in einer ausgebrannten Wohnung in Hatten-Sandkrug (Landkreis Oldenburg) sichergestellt. Laut Polizei muss nun jeder Gegenstand darauf geprüft werden, ob er genehmigungspflichtig ist oder nicht. Es handele sich um mehrere Gewehre und Pistolen sowie verschiedene Messer und einen Schlagring. Das Feuer war den Angaben zufolge am Dienstag in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Ein Mann, dem Rauch den Weg aus dem Haus versperrte, wurde von der Feuerwehr gerettet. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Andere Bewohner brachten sich selber in Sicherheit.

Hatten: Waffen nach Wohnungsbrand entdeckt 04.08.2020 17:45 Uhr Unerwartete Entdeckung: Im Landkreis Oldenburg haben Einsatzkräfte am Dienstag mehrere Waffen in einer Wohnung entdeckt. Gerufen worden waren sie, weil die Wohnung brannte.







