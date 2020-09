Stand: 02.09.2020 08:02 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sandkrug: Brände offenbar von Jugendlichen gelegt

Eine Reihe von Bränden in Sandkrug (Landkreis Oldenburg) ist nach Ansicht der Polizei vorsätzlich gelegt worden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, stehen ein Jugendlicher und ein Heranwachsender aus der Gemeinde Hatten im Fokus der Ermittler. Gebrannt hatten Autos, Mülltonnen und Carports. Das Feuer in einem leer stehenden Gasthof in Sandkrug vor einer Woche ist laut Polizei möglicherweise von zwei anderen Jugendlichen und einem Kind verursacht worden.

Weitere Informationen Sandkrug: Feuer beschädigt Autos und Wohnhäuser Bei einem Brand in Sandkrug (Landkreis Oldenburg) sind in der Nacht zu Montag zwei Mehrfamilienhäuser und vier Pkw beschädigt worden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.09.2020 | 07:30 Uhr