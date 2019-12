Stand: 21.12.2019 09:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sande: Mutter stirbt, Tochter in Lebensgefahr

Bei einem schweren Unfall in Sande (Landkreis Friesland) ist am Freitagabend eine 41 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ihre zehnjährige Tochter schwebt in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 41-Jährige auf dem Oldenburger Damm zwischen Sande und Zetel ein Fahrzeug überholt, als sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Das Auto überschlug sich daraufhin und landete in einem Graben.

Ersthelfer bargen Mutter und Tochter aus dem Auto

Ersthelfer befreiten die beiden Insassen aus dem Wagen. Den Rettungskräften gelang es noch vor Ort, die Mutter zu reanimieren. Sie starb jedoch später im Krankenhaus. Die schwerstverletzte Tochter wurde ins Oldenburger Klinikum gebracht.

