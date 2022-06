Stand: 15.06.2022 10:31 Uhr Sandbostel: 13-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

In Sandbostel im Landkreis Rotenburg ist am Dienstagnachmittag ein 13-Jähriger angefahren worden. Der Junge wurde schwer verletzt. Er war laut Polizei mit seinem Fahrrad plötzlich die Dorfstraße gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 18-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste den Jungen mit ihrem Wagen. Er wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.06.2022 | 09:30 Uhr