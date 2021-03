Stand: 08.03.2021 17:59 Uhr Säugling gestorben - Polizei ermittelt im familiären Umfeld

Der schwer verletzte Säugling aus Emstek im Landkreis Cloppenburg ist am Sonnabend im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei meldete. Das drei Monate alte Mädchen war am vergangenen Mittwoch in die Klinik eingeliefert worden. Am Montag wurde der Leichnam nun untersucht. Danach schließt die Polizei nicht aus, dass die Verletzungen von tätlichen Übergriffen stammen. Die Ermittlungen konzentrierten sich derzeit auf das nähere familiäre Umfeld, heißt es.

