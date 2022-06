SEK stürmt Wohnung in Nordenham nach Bedrohungslage Stand: 10.06.2022 16:42 Uhr In Nordenham (Landkreis Wesermarsch) hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Freitag einen Mann festgenommen, der sich zuvor mit einem Kleinkind in einer Wohnung verschanzt hatte.

Der stark alkoholisierte Mann drohte gegen der Mittagszeit, er werde sich und seinem zweijährigen Sohn etwas antun, wenn jemand versuchte, sich ihm zu nähern. Nach rund drei Stunden erfolgte der Zugriff der Spezialkräfte. Der Mann habe sich ohne Widerstand aus dem Haus im Ortsteil Ellwürden holen lassen, so ein Polizeisprecher. Sowohl der Mann als auch der Junge blieben unverletzt.

Kommt Täter in Psychiatrie?

Der 36-jährige Mann wurde darauf in Gewahrsam genommen. Aufgrund der von ihm ausgehenden Gefahr werde eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung geprüft, teilte die Polizei mit. Warum der Mann sich mit dem Kind in der Wohnung verschanzt hatte, war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte waren von der Frau des Mannes alarmiert worden.

