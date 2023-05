Stand: 06.05.2023 15:48 Uhr Rund um Neuharlingersiel rettet jetzt die "Courage"

Neuharlingersiel hat ein neues Rettungsboot. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat die "Courage" am Freitag auf dem Gelände der Seenotretter-Zentrale in Bremen getauft. Die "Courage" ist ein 10,1 Meter langes und 380 PS starkes Seenotrettungsboot. "Sie ist ausgesprochen seetüchtig und hat ganz hervorragende Fahreigenschaften. Wir sind sehr zufrieden mit unserem neuen Boot", sagte Heinz Steffens, freiwilliger Vormann. "Wir können Schiffbrüchige, Erkrankte und Verletzte jetzt noch besser transportieren und an Bord medizinisch versorgen", so Steffens.

