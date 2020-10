Rückkehr aus dem Ewigen Eis: "Polarstern" kommt am Montag Stand: 09.10.2020 15:30 Uhr Das Schiff, das aus der Kälte kommt: Nach einem Jahr in der Arktis kehrt der deutsche Forschungseisbrecher "Polarstern" am Montag, 12. Oktober, in die Heimat zurück.

Die "Polarstern" wird nach Angaben des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) am frühen Morgen in Bremerhaven erwartet und unter anderem von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) empfangen. Damit endet die spektakuläre "Mosaic"-Expedition zur Erforschung des Klimasystems am Nordpol.

"Größte Arktis-Expedition aller Zeiten"

Die "Polarstern" war am 20. September 2019 vom norwegischen Tromsø aus zu der nach eigenen Angaben bislang größten Arktis-Expedition aller Zeiten aufgebrochen. Unter Leitung des AWI waren Hunderte Wissenschaftler in wechselnden Crews aus 20 Ländern an Bord.

Auf einer Scholle durch das Polarmeer

Das Schiff driftete mit einer Eisscholle durch das Nordpolarmeer, die Forscher sammelten Daten über Atmosphäre, Meereis, Ozean, Ökosystem und Biogeochemie. Das Budget dafür betrug den Angaben zufolge mehr als 140 Millionen Euro. Die Auswertung der Daten beginnt nun nach Ende der Expedition.

