Stand: 13.04.2023 09:39 Uhr Rotenburger Diakonie arbeitet NS-Vergangenheit auf

Die Diakonie in Rotenburg stellt sich ihrer Geschichte während der NS-Zeit. So wollen erstmals die Rotenburger Werke, das Diakoniekrankenhaus und das Diakonissen-Mutterhaus gemeinsam am 25. April einen Rotenburger Preis für Erinnerung und Zukunft vergeben, sagt Pastor Matthias Richter. In der NS-Zeit waren in den Kliniken Menschen mit Behinderung zwangssterilisiert und umgebracht worden. An diese Verbrechen wolle die Diakonie erinnern. Am 25. April soll der Preis zum ersten Mal verliehen werden. Zusätzlich soll es dazu auch eine Dauerausstellung im Diakonissen-Mutterhaus in Rotenburg geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.04.2023 | 08:30 Uhr