Stand: 08.03.2023 09:37 Uhr Rotenburg: Einbrecher stehlen Pedelecs im Wert von 100.000 Euro

Unbekannte Diebe haben in Rotenburg 15 hochwertige Pedelecs im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter in der Nacht zu Dienstag in die Räume eines Fahrradhändlers eingebrochen. Für den Abtransport der gestohlenen Elektroräder müssen die Täter ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Die Rotenburger Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, soll sich unter Telefonnummer (04261) 947-0 bei der Polizei melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.03.2023 | 13:30 Uhr