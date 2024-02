Stand: 22.02.2024 14:50 Uhr Rote Ampel missachtet? Autofahrer verletzt sich bei Unfall schwer

In Delmenhorst ist ein 40-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Zeugen zufolge soll der Mann mit überhöhter Geschwindiglkeit eine rote Ampel missachtet haben. Nach Polizeiangaben kam sein Wagen ins Scheudern und kollidierte seitlich mit der Mauer einer Bahnunterführung. Der Wagen entwurzelte anschließend einen Baum. Danach durchbrach das Auto einen Holzzaun und kam an der Mauer eines Wohnhauses zum Stehen. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Hauswand blieb unbeschädigt. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe.

VIDEO: Unfall in Delmenhorst: Auto entwurzelt Baum (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.02.2024 | 09:30 Uhr