Rinderherde läuft bei Hagen auf Landstraße - Auto rast hinein

Im Landkreis Cuxhaven ist am Silvesterabend eine vermutlich durch Silvesterknallerei aufgeschreckte Rinderherde ausgebrochen und hat einen Verkehrsunfall verursacht. Die rund 50 Tiere waren laut Polizei gegen 21.30 Uhr aus ihren Stallungen bei Hagen ausgebrochen und auf eine Landstraße gelaufen. Ein 19 Jahre alter Autofahrer sah die Tiere zu spät und kollidierte mit drei Rindern. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Mindestens zwei Tiere starben. Einen Teil der Herde konnte der Landwirt nach ihrem Ausbruch in der Silvesternacht wieder eingefangen. Etwa zehn Tiere blieben verschwunden. Die Landstraße L 135 blieb in der Folge zwischen Hagen-Börsten und Abfahrt Wulsbüttel gesperrt, bis die Tiere bei Tagesanbruch wiedergefunden wurden.

