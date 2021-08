Rhauderfehn: Schulgebäude stürzt nach Brand zum Teil ein Stand: 23.08.2021 15:22 Uhr Am Montag ist in Rhauderfehn-Collinghorst (Landkreis Leer) eine Grundschule abgebrannt. Teile des Gebäudekomplexes stürzten ein. Zwei Handwerker kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Um 12.05 hätten die beiden Männer die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Bei Löschversuchen zogen sie sich Rauchgasvergiftungen zu, wie Dominik Janßen, Sprecher der Kreisfeuerwehr Leer, dem NDR sagte. Ob das Feuer im Zusammenhang mit den Handwerksarbeiten an der Grundschule im Ortsteil Collinghorst stehe, sei spekulativ. "Das muss die Polizei ermitteln", sagte Janßen. Der Brand sei am frühen Nachmittag gelöscht gewesen. "Das Feuer ist aus. Die Nachlöscharbeiten dauern vermutlich bis in die Abendstunden", sagte Janßen.

Große Teile der Schule zerstört

Laut Janßen war das Feuer im mittleren von drei Gebäudeteilen ausgebrochen. Der betroffene Komplex sei wie ein 'U' geschnitten. Der Brand habe in einer Ecke angefangen, Flammen hätten sich dann in beide Richtungen gefressen. "Etwa zwei Drittel der Schule standen in Vollbrand", so Janßen. Das Dach stürzte in das einstöckige Gebäude. Die Feuerwehr war mit rund 100 Rettungskräften vor Ort.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.08.2021 | 15:00 Uhr