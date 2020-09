Stand: 29.01.2019 16:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Rhauderfehn: Computersabotage an Gymnasium

Ein Hacker hat am Montag das Schulnetzwerk "iServ" des Gymnasiums in Rhauderfehn im Landkreis Leer attackiert. Der Unbekannte verschickte von einem Server in den USA eine Email an mehr als 1.000 Adressen von Schülern, Lehrkräften und Eltern. Darin kündigte er unter dem Absender "Ali, der Admin" einen Schulausfall für Dienstag an. Anschließend versendete er weitere Spammails. Die Schüler fielen nicht auf die Fakemails herein. Die Polizei ermittelt wegen Computersabotage.

Polizei: Kein klassischer Hackerangriff

Die Polizei ermittelte, dass der Täter sich mit einem Hauptaccount der Schule angemeldet hatte und von dort aus Zugriff auf alle Verteiler hatte. Es soll während der unerlaubten Manipulation beim Versenden der Mails geblieben sein. "Anders als bei einem klassischen Hackerangriff wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine Daten abgezogen", sagte eine Polizeisprecherin in Leer. Nach Angaben der Landesschulbehörde war der Vorfall der bisher einzige im Zusammenhang mit dem Programm "iServ", das an vielen Schulen in Niedersachsen im Einsatz ist.

