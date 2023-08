Stand: 16.08.2023 13:19 Uhr Rennradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ist am Dienstagnachmittag ein 29-jähriger Rennradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei stürzte der Mann in einem Kreisverkehr, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Durch den Aufprall erlitt er schwerste Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 29-Jährigen ins Krankenhaus.

