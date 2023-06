Reizgas-Überfall in Bankfiliale: Täter raubt Kunden aus Stand: 29.06.2023 16:12 Uhr Ein Unbekannter hat bei einem Angriff mit Reizgas in einer Bankfiliale im Landkreis Verden zwei Menschen verletzt. Der Räuber soll von einem Kunden Bargeld in fünfstelliger Höhe erbeutet haben.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Täter gegen 11.50 Uhr in einer Bankfiliale in Achim einen 48-jährigen Kunden mit Reizgas besprüht und ausgeraubt. Ein zweiter 35-jähriger Kunde beobachtete den Vorfall und verfolgte den Täter. Weil aber auch er mit Reizgas verletzt worden sei, habe er die Verfolgung abbrechen müssen, sagte eine Polizeisprecherin. Der 35-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt, der 48-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Einsatzkräfte hatten die Bankfiliale in der Obernstraße nach dem Reizgas-Angriff evakuiert. Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Täter ist auf der Flucht. Laut Zeugen soll der Mann etwa 1,80 Meter groß sein, ein khakifarbenes Cap getragen haben. Über das Cap habe der Räuber eine Kapuze gezogen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04231) 99 60 zu melden.

