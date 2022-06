Stand: 27.06.2022 20:24 Uhr Reizgas-Attacke im Klimahaus Bremerhaven - 27 Betroffene

Ein Unbekannter hat im Klimahaus in Bremerhaven am frühen Montagnachmittag offenbar eine Art von Reizgas versprüht. Das gesamte Gebäude sei umgehend evakuiert worden, teilte ein Sprecher des Klimahauses mit. Um welche Substanz es sich gehandelt habe, sei unklar. Einige Besucher hätten über Augenreizungen geklagt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden sieben Menschen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. 20 weitere Personen kamen zur weiteren Abklärung ebenfalls ins Krankenhaus. Insgesamt wurden 57 Menschen von Notärzten untersucht. Das Klimahaus blieb für den Rest des Tages geschlossen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.06.2022 | 15:00 Uhr