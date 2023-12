Stand: 18.12.2023 09:21 Uhr Reisemobilplätze im Wangerland nun auch im Winter geöffnet

Die Reisemobilplätze im Wangerland (Landkreis Friesland) sind ab sofort ganzjährig geöffnet. Das teilt die Wangerland-Touristik mit. Damit dürfen jetzt auch im Winter im Deichvorland Wohnmobile stehen. Ab sofort können die Stellplätze am Yachthafen in Horumersiel, am Campingplatz in Schillig und der Wohnmobilhafen "An der Ostdüne“ in Hooksiel das ganze Jahr genutzt werden. Weil Wohnmobile bei einer angekündigten Sturmflut die Stellplätze außerhalb des Deiches rasch verlassen können, hat der Landkreis Friesland für sie eine ganzjährige Genehmigung erteilt. Mit diesem Schritt würde vielen Campern ein großer Wunsch erfüllt, so Armin Kanning, Geschäftsführer der Wangerland-Touristik. Und vor Ort werde die Nebensaison ab November bis Ende März deutlich belebt.

