Stand: 04.12.2021 13:37 Uhr Reisebus in Schräglage: Feuerwehr rettet 20 Fahrgäste

Nach dem Unfall eines Reisebusses im Landkreis Cloppenburg haben Rettungskräfte etwa 20 Passagiere befreit. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, war der Bus am Freitag bei Lastrup von der Fahrbahn abgekommen und neben der Straße in Schräglage geraten. Er drohte umzukippen, zudem ließen sich die Türen nicht mehr öffnen. Es dauerte schließlich zwei Stunden, bis Einsatzkräfte den Bus mithilfe einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gesichert hatten und alle Fahrgäste befreien konnten. Verletzt wurde niemand.

